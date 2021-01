Conte passa alla Camera. La Polverini primo «costruttore» (Di lunedì 18 gennaio 2021) E alle 21.30 la giornata politica per Giuseppe Conte si conclude con l'esame superato alla Camera. Come previsto la fiducia è arrivata, sopra la maggioranza assoluta, 321 si e 26 astenuti. Da notare il voto a favore di Renata Polverini, ex governatore del Lazio per il centrodestra, eletta in Forza Italia e prima «costruttore» ufficiale del governo Conte-Ter. Ma tutti sanno che la vera battaglia sarà al Senato, dove purtroppo i «costruttori» (oggi si chiamano così, alla Conte, in maniera elegante. Quando li cercava il centrodestra erano «voltagabbana») non sembrano essersi presentati in massa alla porta di Palazzo Chigi. Pochi, al massimo 155 voti, ha confidato un ministro ad i suoi uomini. Pochi per superare la maggioranza assoluta ma ... Leggi su panorama (Di lunedì 18 gennaio 2021) E alle 21.30 la giornata politica per Giuseppesi conclude con l'esame superato. Come previsto la fiducia è arrivata, sopra la maggioranza assoluta, 321 si e 26 astenuti. Da notare il voto a favore di Renata, ex governatore del Lazio per il centrodestra, eletta in Forza Italia e prima «» ufficiale del governo-Ter. Ma tutti sanno che la vera battaglia sarà al Senato, dove purtroppo i «costruttori» (oggi si chiamano così,, in maniera elegante. Quando li cercava il centrodestra erano «voltagabbana») non sembrano essersi presentati in massaporta di Palazzo Chigi. Pochi, al massimo 155 voti, ha confidato un ministro ad i suoi uomini. Pochi per superare la maggioranza assoluta ma ...

