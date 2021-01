Carlotta Dell’Isola | chi è la concorrente del GF | età | foto | carriera

Leggi su viagginews

(Di lunedì 18 gennaio 2021)è conosciuta per aver partecipato a Temptation Island con il suo fidanzato Nello e per aver partecipato al GF Vip.è nata il 24 febbraio 1993 ad Anzio in una famiglia molto unita. Il padre, Umberto, è un amministratore della Udi Yatch, una società che si occupa di brokeraggio nautico e L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com