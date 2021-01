“Capiscono le cose come noi” Rosato umilia i 5 Stelle | proprio sotto gli occhi di Conte | baraonda in Aula | Video

(Di lunedì 18 gennaio 2021) Ettoreha fatto una critica sottile al Movimento 5, provocando la reazione infuriata di alcuni deputati grillini, che hanno deciso di abbandonare l'della Camera durante l'intervento del capogruppo renziano. Il quale aveva tirato in ballo il tema del Mes che è ovviamente molto delicato per gli ormai ex alleati di governo: “Premier, lei si è soffermato sul Mes, lo ha definito un problema divisivo e per questo lo ha accantonato. Io conosco i colleghi del M5s ormai da 8 anni, tra loro ci sono molte persone che stimo, hanno la capacità di discernere le… lele capiamo noi, non c'è differenza da questo punto di vista”. Tali parole hanno fatto esplodere l'tra risate di scherno e proteste: “Non volevo essere ...

Non sono più il Movimento del 'no tutto'. No Tav, No Tap… Però bisogna entrare nel merito. E così sul Mes. Bisogna farlo".