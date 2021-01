Anestesisti: età non è criterio accesso a terapia intensiva (Di lunedì 18 gennaio 2021) ANSA riporta un documento dal titolo “Decisioni per le cure intensive in caso di sproporzione tra necessità assistenziali e risorse disponibili in corso di pandemia di Covid-19” della Società Italiana di Anestesia Analgesia Rianimazione e terapia intensiva (Siaarti) e Società Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni (Simla), pubblicato sul sito dell’Istituto superiore di sanità. Gli Anestesisti parlano chiaro: l’età non può essere un criterio di acceso alle terapie intensive. “Si dovrà procedere basandosi sulla valutazione globale di ogni singola persona malata valutando come parametri il numero e tipo di altre patologie presenti, lo stato funzionale pregresso e fragilità rilevanti rispetto alla risposta alle cure, la gravità del quadro clinico attuale, il presumibile impatto dei trattamenti intensivi, ... Leggi su quotidianpost (Di lunedì 18 gennaio 2021) ANSA riporta un documento dal titolo “Decisioni per le cure intensive in caso di sproporzione tra necessità assistenziali e risorse disponibili in corso di pandemia di Covid-19” della Società Italiana di Anestesia Analgesia Rianimazione e(Siaarti) e Società Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni (Simla), pubblicato sul sito dell’Istituto superiore di sanità. Gliparlano chiaro: l’età non può essere undi acceso alle terapie intensive. “Si dovrà procedere basandosi sulla valutazione globale di ogni singola persona malata valutando come parametri il numero e tipo di altre patologie presenti, lo stato funzionale pregresso e fragilità rilevanti rispetto alla risposta alle cure, la gravità del quadro clinico attuale, il presumibile impatto dei trattamenti intensivi, ...

