Anche Xiaomi finisce sulla blacklist degli Stati Uniti Servizi Google a rischio?

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 18 gennaio 2021) Il Governo Trump, in carica ancora fino al 20 gennaio, ha da poco scritto il nome dinel “libro dedicato alle”. L’accusa, firmata dal presidenteUSA, sostiene che la società cinese abbia dei rapporti stretti con l’esercito del proprio Paese e per questo non può essere affidabile. Questo comporta sostanzialmente dei problemi minori di quelli che sta affrontando Huawei da più di un anno a questa parte ma ciò non toglie che il presidente uscente abbia alzato la soglia di attenzionesu, ed ha ancora 6 giorni a pieni poteri per poter firmare eventuali provvedimenti che creino un vero e proprio ban. Saranno toccatele applicazioni? Nell’ultima tornata l’azienda cinese è stata la più importante per fatturato di quelle inserite ...