Alexey Navalny arrestato a Mosca Biden | Liberatelo - VIDEO

(Di lunedì 18 gennaio 2021)è rientrato in Russia . Come aveva promesso. E gli agenti del nucleo operativo del Servizio Penitenziario Federale lo hanno preso ieri in consegna al varco passaporti dello scalo di Sheremetyevo,...

DavidSassoli : L'arresto di Alexey #Navalny a Mosca è un'offesa alla comunità internazionale e all'Europa che ha contribuito a sal… - Europarl_IT : “L’arresto di Alexey #Navalny a Mosca è un affronto alla comunità internazionale, all’Europa che ha contribuito a s… - gualtierieurope : L’arresto di Alexey #Navalny al suo arrivo in Russia è inaccettabile. Con coraggio ha scelto di tornare nel suo Pae… - homoeopathicus : RT @DavidSassoli: L'arresto di Alexey #Navalny a Mosca è un'offesa alla comunità internazionale e all'Europa che ha contribuito a salvargli… - CarlaArosio : RT @BeppeGiulietti: Basta con i bavagli di Putin. Libertà per Alexey Navalny e Pavel Zelenski -

Ultime Notizie dalla rete : Alexey Navalny

Alexey Navalny – tornato a Mosca per la prima volta dopo il tentato avvelenamento la scorsa estate – è stato arrestato appena atterrato all’aeroporto di Sheremetyevo (e non a quello di Vnukovo dove si ...Alexey Navalny è rientrato in Russia. Come aveva promesso. E gli agenti del nucleo operativo del Servizio Penitenziario Federale lo hanno preso ieri in consegna al varco passaporti dello scalo di ...