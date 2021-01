Alberto Genovese | la ex | “Partecipavo ai rapporti a tre perché lo amavo”

(Di lunedì 18 gennaio 2021) Al cospetto del pm Sarah Borruso, ex fidanzata di, confessa tutto quanto avveniva nei famigerati festini con altre ragazza. Da due mesiè in carcere con l’accusa di violenza carnale ai danni di una ragazza. E nel frattempo sono emersi altri casi comprovati analoghi, che in diverse occasioni hanno visto partecipare L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

L’avrebbe fatto solo per amore. Così Sarah Borruso, fidanzata dell’imprenditore Alberto Genovese, spiega ai pm la sua partecipazione a due presunte violenze sessuali per cui il compagno si trova in ...A Non è l'Arena è botta e risposta tra Daniele Leali e Giulia Napolitano, giovane ragazza immagine che racconta di essere stata a terrazza Sentimento, casa di Alberto Genovese, durante una delle famos ...