Alba Parietti, 59 anni, senza trucco e parrucco e col pigiama: "Sembri molto più giovane!" (Di lunedì 18 gennaio 2021) Da quando il figlio Francesco Oppini ha partecipato al GF Vip mamma Alba Parietti è ancora più presente. In tv, sui giornali come su Instagram, dove a dire la verità è sempre stata molto attiva. La conduttrice e showgirl, che ha fatto anche un'incursione nella Casa per sorprendere il figlio, ha poi di recente rivelato di essere stata chiamata da Silvio Berlusconi dopo il suo ricovero in un ospedale del sud della Francia per un problema cardiaco. "Voglio dirvi questo perche? davvero ne vado felice ed orgogliosa – ha raccontato Alba ai fan – Conosco quest'uomo da circa 40 anni ho sempre lavorato per lui, non ho mai votato per lui io l'ho sempre detto, ma ci siamo sempre rispettati e il rispetto ha portato affetto". (Continua dopo la foto) "Oggi ero ho per strada, mi arriva una telefonata mi dicono che ...

