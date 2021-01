Viabilità Roma Regione Lazio del 17-01-2021 ore 08 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 17 gennaio 2021)DEL 17 GENNAIOORE 8.20 FEDERICO DI LERNIA BUONGIORNO BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO IN COLLABORAZIONE CON LAAL MOMENTO IL TRAFFICO RISULTA REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE ED AUTOSTRADE DEL TERRITORIO PER IL TRASPORTO MARITTIMO SEGNALIAMO CHE LA CORSA UNITÀ VELOCE VENTOTENE-FORMIA ORE 07.45 POSTICIPA LA PARTENZA ALLE ORE 09.00 E VERRÀ EFFETTUATA VIA PONZA. RICORDIAMO CHE, IN OCCASIONE DELLA RIAPERTURA DELLE SCUOLE, DA LUNEDÌ 18 GENNAIO È PREVISTO IL POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO METROPOLITANO DICON LE NUOVE LINEE CIRCOLARI “S” DI ASTRAL. LE CORSE VERRANNO EFFETTUATE NELLE FASCE ORARIE DALLE 7 ALLE 10 E DALLE 16 ALLE 19 CON UNA FREQUENZA DI 7 MINUTI. PER TUTTI I DETTAGLI POTETE CONSULTARE IL NOSTRO SITO INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT E LE NOSTRE PAGINE ...