(Di domenica 17 gennaio 2021) Qual è il rapporto che lega Giacomo? Il primo fa immaginare che possa esserci un flirt in corso mentre il secondo smentisce con forza. Il chirurgo estetico più amato dai vip, intervistato da Radio Radio durante “Non succederà più” con Giada Di Miceli, ha instillato i dubbi già presenti.e... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

EireenViolet : Urtis e Mario Ermito sono stati insieme?Francesca Cipriani choc: “Hanno consumato”(ma uno smentisce…) Forse erano l… - BITCHYFit : Mario Ermito e Urtis? La Cipriani la spara grossa: “Hanno consumato, ero a casa di Giacomo e ho sentito” - blogtivvu : Urtis e Mario Ermito sono stati insieme dopo il #GFVip? Francesca Cipriani choc: “Hanno consumato” (ma uno smentisc… - sellydemZUS : RT @fridayiminI0ve: Mario fregatene, diffida Giacomo Urtis - paradzayn : RT @fridayiminI0ve: Mario fregatene, diffida Giacomo Urtis -

Ultime Notizie dalla rete : Urtis Mario

‘Gf Vip 5’, Giacomo Urtis ospite in radio parla di Mario Ermito (ma è Francesca Cipriani a fare una rivelazione choc!) E’ entrato al Grande Fratello Vip 5 in punta di piedi, Giacomo Urtis, ma una volt ...Dopo queste sue dichiarazioni, gli utenti della rete hanno subito pensato che si trattasse di Giacomo Urtis e Mario Ermito. In quanto essendo il chirurgo delle star molto amico dell’influencer, hanno ...