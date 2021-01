Uomini e Donne, è finita per l’amatissima coppia: “Non stiamo più assieme”, l’annuncio è appena arrivato (Di domenica 17 gennaio 2021) attraverso Instagram. Un messaggio che ha spiazzato i fan, quello appena apparso nelle stories di un amato ex protagonista di Uomini e Donne. Parliamo di Sonny Di Meo, che attraverso il suo Instagram, ha annunciato la fine della sua L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di domenica 17 gennaio 2021) attraverso Instagram. Un messaggio che ha spiazzato i fan, quelloapparso nelle stories di un amato ex protagonista di. Parliamo di Sonny Di Meo, che attraverso il suo Instagram, ha annunciato la fine della sua L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

robersperanza : Un milione di persone vaccinate in Italia. È il primo incoraggiante passo di questa maratona decisiva per il futur… - matteosalvinimi : #Salvini: Se venisse chiesto a Lega e centrodestra di verificare la possibilità di un governo per prendere per mano… - guerini_lorenzo : Con oltre 200 anni di storia i @_Carabinieri_ sono orgoglio e punto di riferimento. Donne e uomini impegnati ogni g… - lorenzotaboni : RT @Asiablog_it: ??#AFGHANISTAN ???? Oggi a #Kabul uomini armati hanno assalito l’auto su cui viaggiavano 2 donne, giudici della Corte Suprem… - BrayMaurizio : RT @6000sardine: Un’alleanza che unisca giovani e anziani, donne e uomini, laici e religiosi, persone di diverse opinioni, ma unite sui pri… -