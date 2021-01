Travaglio vede congiure e se la prende col Pd | «Giochini sadomaso e stomachevoli interviste»

Leggi su secoloditalia

(Di domenica 17 gennaio 2021) Marcoattacca il Pd e parla di congiura. «Più passano le ore, più appare chiaro che dietro l’Innominabile sfasciacarrozze c’era (e c’è) un bel pezzo del Pd, che l’ha usato (e lo usa) come piede di porco per liberarsi di Conte, o almeno per sfregiarlo. Il primo atto della congiura è andato maluccio, con i pifferi di montagna partiti per suonare e finiti suonati».e l’attacco al Pd In un editoriale sul Fatto quotidiano dal titolo Gli irresponsabili scrive: «Ma ora è iniziato il secondo. Basta leggere ledi Orlando, Marcucci e altri vedovi inconsolabili del rignanese. “Mai dire mai” (oh, sì, dài, rottàmaci ancora che ci piace tanto!). “La fiducia non basta, allargare alle forze europeiste” (cioè a FI). “Ci vuole il Conte ter” (così sarà lui a comunicare alla De Micheli che deve ...