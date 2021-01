Sport in tv oggi (domenica 17 gennaio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming (Di domenica 17 gennaio 2021) La pandemia ha fermato a lungo gli eventi Sportivi, ma la ripartenza è arrivata, ed oggi, domenica 17 gennaio, saranno di scena diversi Sport: il calcio con la Serie A, il basket con la Serie A e la NBA, la vela con il round robin della Prada Cup, e gli Sport invernali. Sport IN TV domenica 17 gennaio: orari E programma completo 01.00 Golf, PGA Tour: Sony Open – EuroSport 2, EuroSport Player 03.00 Badminton, YONEX Thailand Open Bangkok – BWF TV 03.00 Vela, Prada Cup: round robin – Rai2, Sky Sport America’s Cup, Sky Sport Uno, RaiPlay, SkyGo, NowTV 04.00 Basket, NBA: Portland Trail Blazers-Atlanta Hawks ... Leggi su oasport (Di domenica 17 gennaio 2021) La pandemia ha fermato a lungo gliivi, ma la ripartenza è arrivata, ed17, saranno di scena diversi: il calcio con la Serie A, il basket con la Serie A e la NBA, la vela con il round robin della Prada Cup, e gliinvernali.IN TV1701.00 Golf, PGA Tour: Sony Open – Euro2, EuroPlayer 03.00 Badminton, YONEX Thailand Open Bangkok – BWF TV 03.00 Vela, Prada Cup: round robin – Rai2, SkyAmerica’s Cup, SkyUno, RaiPlay, SkyGo, NowTV 04.00 Basket, NBA: Portland Trail Blazers-Atlanta Hawks ...

Corriere : «La cocaina non è più doping». Maradona (e tanti altri) oggi non sarebbero più puniti - leodiby : Prime pagine dei giornali di oggi Tuttosport Corriere dello Sport Gazzetta dello Sport - ilariasweet94 : @SharonAlex30 Boh oggi ha detto che aveva la giustificazione per non fare sport - _PuntoZip_ : Oggi in TV: I racconti di “Sorgente di vita” su Rai2 – Da Lia Levi alla campagna vaccinale in Israele allo sport co… - CeccarelliL_ : Oggi in TV: I racconti di “Sorgente di vita” su Rai2 – Da Lia Levi alla campagna vaccinale in Israele allo sport co… -

Ultime Notizie dalla rete : Sport oggi Sport Invernali oggi: orari, calendario, tv, streaming. Tutti gli eventi del 16 gennaio OA Sport La neve è composta di acqua e magia

Per questa anomala Giornata Mondiale della Montagna noi vi regaliamo una gallery di emozioni, con immagini della neve dal microscopico al macroscopico.

Offerta all’Atalanta per Papu Gomez | Resta in Serie A: oggi si chiude

È la giornata decisiva per il futuro del Papu Gomez: offerta all’Atalanta, l’argentino potrebbe restare in Serie A. Le prossime ore potrebbero essere le ultime tra le fila dell’Atalanta per Alejandro ...

Per questa anomala Giornata Mondiale della Montagna noi vi regaliamo una gallery di emozioni, con immagini della neve dal microscopico al macroscopico.È la giornata decisiva per il futuro del Papu Gomez: offerta all’Atalanta, l’argentino potrebbe restare in Serie A. Le prossime ore potrebbero essere le ultime tra le fila dell’Atalanta per Alejandro ...