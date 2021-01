Ristori formativi, Ricci: “Le Prove Invalsi fondamentali per capire chi ha più bisogno. La DaD non rappresenta il male assoluto” [INTERVISTA] (Di domenica 17 gennaio 2021) Ristori formativi per gli studenti alle prese con la didattica a distanza. La ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolina, nei giorni scorsi, è stata chiara sull'argomento: "Bisogna recuperare oggi, la scuola ha bisogno di Ristori così come avviene per un negozio che chiude". L'articolo Ristori formativi, Ricci: “Le Prove Invalsi fondamentali per capire chi ha più bisogno. La DaD non rappresenta il male assoluto” INTERVISTA . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 17 gennaio 2021)per gli studenti alle prese con la didattica a distanza. La ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolina, nei giorni scorsi, è stata chiara sull'argomento: "Bisogna recuperare oggi, la scuola hadicosì come avviene per un negozio che chiude". L'articolo: “Leperchi ha più. La DaD nonil

orizzontescuola : Ristori formativi, Ricci: “Le Prove Invalsi fondamentali per capire chi ha più bisogno. La DaD non rappresenta il m… - cafifal : RT @andrea_cangini: Chiediamo da mesi alla #Azzolina di presentare un piano per “ristorare” gli studenti del vuoto formativo subito. Oggi,… - TecnicaScuola : Azzolina: nuovi ristori formativi. Povertà educativa e dispersione - - Giornaleditalia : Scuola, Azzolina prepara nuovi ristori formativi per gli studenti - Affaritaliani : Scuola, Azzolina prepara nuovi ristori formativi per gli studenti -