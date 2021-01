Parma | Kucka | «D’Aversa? Gli allenatori vanno e vengono | decide la società»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 17 gennaio 2021)ci ha messo la testa nella sfida tra Sassuolo e. Ecco le parole del centrocampista dopo la gara del Mapei Stadiumparla ai microfoni di Sky Sport dopo Sassuolo-. Ecco le sue parole. ASSENZE – «Viste tutte le assenze è un periodo duro, dico la verità. Ma siamo noi, non c’è nessun’altro, e solamente noi possiamo uscire da questa situazione. Tutti insieme, uniti, dobbiamo lottare in ogni partita per uscire da questo momento duro».– «Cambio allenatore? Questo è il calcio. Gliarrivano,. Noi non possiamo farci niente. Sono decisioni del club, dobbiamo rispettarle e lavorare sul campo». LEGGI LE DICHIARAZIONI SU SAMPNEWS24 Leggi su Calcionews24.com