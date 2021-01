Nuovo Dpcm, tutte le Faq. Si può incontrare il partner che vive fuori regione? E la seconda casa? (Di domenica 17 gennaio 2021) Per addolcire un po’ il lockdown morbido che vigerà di Nuovo in quasi tutta Italia - con 2 regioni rosse e 12 arancioni - c’è il permesso di andare nelle seconde case. Palazzo Chigi ha chiarito che in base al Nuovo Decreto del presidente del Consiglio (Dpcm) saranno raggiungibili anche fuori della propria regione. Lombardia e Sicilia, rispettivamente epicentro della pandemia nella prima ondata e Nuovo scenario di diffusione del virus, si avviano al ‘rosso’ con spirito opposto. Il terzo territorio in zona rossa è la Provincia autonoma di Bolzano, l’Alto Adige, che a sua volta non ci sta e preannuncia battaglia. Cinque le regioni restano in fascia gialla: Campania, Sardegna, Basilicata, Toscana e Molise, così come la Provincia autonoma di Trento. tutte le altre saranno ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 17 gennaio 2021) Per addolcire un po’ il lockdown morbido che vigerà diin quasi tutta Italia - con 2 regioni rosse e 12 arancioni - c’è il permesso di andare nelle seconde case. Palazzo Chigi ha chiarito che in base alDecreto del presidente del Consiglio () saranno raggiungibili anchedella propria. Lombardia e Sicilia, rispettivamente epicentro della pandemia nella prima ondata escenario di diffusione del virus, si avviano al ‘rosso’ con spirito opposto. Il terzo territorio in zona rossa è la Provincia autonoma di Bolzano, l’Alto Adige, che a sua volta non ci sta e preannuncia battaglia. Cinque le regioni restano in fascia gialla: Campania, Sardegna, Basilicata, Toscana e Molise, così come la Provincia autonoma di Trento.le altre saranno ...

