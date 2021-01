Mina Settembre/ Diretta e anticipazioni: una sconvolgente scoperta su suo padre (Di lunedì 18 gennaio 2021) Mina Settembre, cast e anticipazioni prima puntata di oggi, 17 gennaio: la protagonista fa una scoperta drammatica su suo padre. Leggi su ilsussidiario (Di lunedì 18 gennaio 2021), cast eprima puntata di oggi, 17 gennaio: la protagonista fa unadrammatica su suo

Raiofficialnews : 'Una donna con il cuore e la testa in movimento, che cammina e attraversa una Napoli variegata, dai quartieri più c… - zazoomblog : MINA SETTEMBRE- Diretta e anticipazioni: uno strano ritrovamento in casa di Mina - #SETTEMBRE- #Diretta… - an12frnc : RT @Rossy923: Stasera ho visto Mina Settembre e devo dire che è una serie stupenda. Serena Rossi non è solo un'attrice, ma sa anche cantare… - princestone20 : RT @AlbertoFuschi: #MinaSettembre anticipazioni della seconda puntata di domani #18gennaio #rai1 #SerenaRossi - AlbertoFuschi : #MinaSettembre anticipazioni della seconda puntata di domani #18gennaio #rai1 #SerenaRossi -