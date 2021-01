Le scuse di Prandelli | «Mi scuso con i tifosi Ora testa alta e lavoriamo in silenzio”

(Di domenica 17 gennaio 2021) Un 6-0 difficilmente è spiegabile, se non attraverso delle. Cesareha infatti chiesto scusa dopo la brutta prestazione dei suoi ragazzi oggi. Ecco le parole del tecnico dei viola: “Oggi vincono la tecnica, i tempi di gioco. Ma i primi gol li abbiamo presi avendo noi la palla. Abbiamo sbagliato, abbiamo fatto pochi contrasti, abbiamo perso 6-0 con nessun ammonito e questo mi fa riflettere. Abbiamo avuto una reazione, potevamo pareggiare. Però è difficile commentarla. Abbiamo subito 6 tiri in porta, 6 gol, tutti imparabili, quindi diventa clamorosamente difficile. Chiedo scusa ai nostri, non mi era capitato, ma nella vita purtroppo capita. Ora dobbiamo tirare su la, lavorare e stare zitti». Dopo qualche momento di riflessione il tecnico continua: “Se sono arrabbiato o deluso? Quando stai ...

caroletta71 : @DiMarzio Le scuse non servono a nulla se non ci sarà un cambio di rotta!!! Buffone!!! #prandelli #Fiorentina #prandelliout - violapresses : - caroletta71 : RT @XianoRock73: Gravi pecche anche di #Prandelli, la partita era da impostare sulla falsariga di #Torino. MA I VERI RESPONSABILI SONO QUES… - XianoRock73 : Gravi pecche anche di #Prandelli, la partita era da impostare sulla falsariga di #Torino. MA I VERI RESPONSABILI SO… -

Ultime Notizie dalla rete : scuse Prandelli

Cesare Prandelli, allenatore della Fiorentina, ha parlato in Press Conference dopo la sconfitta col Napoli. Cosa non ha funzionato?"Dovevamo forse essere più aggressivi per evitare che loro ripartiss ...Cesare Prandelli, allenatore della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta pesate subita contro il Napoli. “Dovevamo forse essere più aggressivi per evitare che loro ripartissero ...