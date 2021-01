Le notizie di scienza della settimana (Di domenica 17 gennaio 2021) L’efficacia dei vaccini contro il covid-19,le strategie del serpente Boiga irregularis e dei macachi di Uluwatu, da dove viene la microplastica presente negli oceani: l’attualità scientifica. Leggi Leggi su internazionale (Di domenica 17 gennaio 2021) L’efficacia dei vaccini contro il covid-19,le strategie del serpente Boiga irregularis e dei macachi di Uluwatu, da dove viene la microplastica presente negli oceani: l’attualità scientifica. Leggi

Italia_Notizie : “Mi fido della scienza, il vaccino è l’unica possibilità che abbiamo. Obbligatorietà? Solo per i sanitari”. La vox… - Italia_Notizie : Se la politica si nasconde dietro la scienza - Vinc1955 : Moxie, l'amico robot che insegna e fa compagnia ai bambini - info_zampa : @firewall76 @Il_Vitruviano @diabolicus23 @giorgiogilestro io mi auguro come tutti che vaccino funzioni ma in queste… - ANSA_Salute : 'La salute degli #occhi dipende anche da un corretto equilibrio dei liquidi nel corpo' lo spiega Elisabetta Bernard… -

Ultime Notizie dalla rete : notizie scienza La scienza del 2020 in dieci notizie Le Scienze Covid, Biden: "Il consigliere scientifico presidenziale avra' ruolo a livello di gabinetto"

Il nuovo presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, durante la presentazione ufficiale della sua squadra di consiglieri scientifici, ha dichiarato: "Sappiamo che la scienza e' scoperta, non e' finzione.

Fausto Gresini, il figlio: “Ha avuto un peggioramento con febbre alta”

Lorenzo, figlio di Fausto Gresini, fa sapere che il manager ha avuto un peggioramento con febbre alta. Si attendono aggiornamenti nelle prossime ore.

Il nuovo presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, durante la presentazione ufficiale della sua squadra di consiglieri scientifici, ha dichiarato: "Sappiamo che la scienza e' scoperta, non e' finzione.Lorenzo, figlio di Fausto Gresini, fa sapere che il manager ha avuto un peggioramento con febbre alta. Si attendono aggiornamenti nelle prossime ore.