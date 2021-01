Inter show | 2-0 alla Juventus e aggancio al Milan

Leggi su funweek

(Di domenica 17 gennaio 2021) L’domina la, vince il derby d’Italia e aggancia al primo posto il(in campo domani a Cagliari). La sfida di San Siro finisce 2-0 per i nerazzurri, ma il passivo per la squadra di Pirlo poteva essere ancora più pesante. L’mette in discesa il match dopo appena 12 minuti con il gol dell’ex bianconero Vidal, a segno di testa su assist di Barella, e sfiora più volte il raddoppio già prima dell’vallo. Il 2-0 arriva al 52? con la firma dello stesso Barella, che sfrutta il lancio di Bastoni e infila Szczesny in uscita. La Juve non riesce a reagire per buona parte del match e l’unico vero pericolo per la squadra di Conte arriva solo all’87 sulla conclusione potente di Chiesa respinta da Handanovic. L’festeggia una vittoria fin troppo facile, sale a 40 punti ...