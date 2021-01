Il GF Vip 5 prolunga e il web insorge | tra loro anche Natalia Paragoni

Leggi su leggilo

(Di domenica 17 gennaio 2021) La notizia del GF Vip 5 chela messa in onda non è piaciuta a tanti, tra cui. Ecco per quale motivo. I social si stanno scatenando in queste ultime ore dopo che è stato dato l’annuncio ufficiale: il Grande Fratello Vip 5infatti la sua trasmissione su Canale 5 fino L'articolo proviene da Leggilo.org.