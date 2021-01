Governo: Renzi, 'servizi? Non siamo a livello Usa ma serve rispetto regole democrazia' (Di domenica 17 gennaio 2021) Roma, 17 gen. (Adnkronos) - La querelle sui servizi segreti "è l'ennesimo segno di un modello democratico che viene messo in discussione, poi va a finire come in America che viene preso d'assalto il Campidoglio. Non siamo ai livelli degli Usa dove c'è stato l'attacco a Capitol Hill, questo l'Italia non lo rischia, sia intesi, ma serve il rispetto delle regole democratiche". Così Matteo Renzi, ospite di 'Non è l'Arena' su La7. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 17 gennaio 2021) Roma, 17 gen. (Adnkronos) - La querelle suisegreti "è l'ennesimo segno di un modello democratico che viene messo in discussione, poi va a finire come in America che viene preso d'assalto il Campidoglio. Nonai livelli degli Usa dove c'è stato l'attacco a Capitol Hill, questo l'Italia non lo rischia, sia intesi, maildelledemocratiche". Così Matteo, ospite di 'Non è l'Arena' su La7.

