Gosens | “Scudetto? L’obiettivo è il quarto posto | poi vedremo”

(Di domenica 17 gennaio 2021) A pochi minuti dalla gara con il Genoa, Robin, esterno dell’Atalanta, ha commentato il momento degli orobici. Queste le sue parole a Sky: “C’è sempre pressione, perché queste sono le partite che devi vincere se vuoi puntare in alto. La pressione ti fa anche bene, preferisco giocare con la pressione perché mi sento molto meglio così. Lo? È una bella parola. Stiamo molto bene, dobbiamo continuare così. Abbiamo sempre detto che ci piace giocare in Champions: quella può essere, poi vediamo”. Foto: Twitter Atalanta L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Diretta Atalanta Genoa streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per la 18^ giornata di Serie A.Il centrocampista dell’Atalanta a pochi minuti dal fischio d’inizio del match col Genoa: “Un po’ di pressione non può che fare bene” Robin Gosens carica i suoi ... ha detto ai microfoni di Sky -. Lo ...