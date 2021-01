Enrico Brignano: “Se fossi stato bravo come te”, il dolore che non passa (Di domenica 17 gennaio 2021) Oggi, domenica 17 gennaio, il popolare attore e mattatore Enrico Brignano sarà ospite della trasmissione di Fabio Fazio “Che Tempo che fa” Sarà una puntata speciale quella che andrà in onda questa sera, dalle 20, di “Che Tempo che Fa” la trasmissione condotta dal 2003 da Fabio Fazio, ormai un classico della domenica sera. come si evince del tweet ufficiale della lista degli ospiti saranno presenti nomi di rilievo del mondo dello spettacolo e della società in generale. Gli ospiti di Che Tempo Che Fa del 17 gennaio Dagli esperti in tema Covid Anthony Fauci e Roberto Burioni alla sempre grande Ornella Vanoni, da Roberto Saviano a Pierluigi Bersani passando per due big della risata come Christian De Sica ed Enrico Brignano. Domenica per la 15° puntata di ... Leggi su ck12 (Di domenica 17 gennaio 2021) Oggi, domenica 17 gennaio, il popolare attore e mattatoresarà ospite della trasmissione di Fabio Fazio “Che Tempo che fa” Sarà una puntata speciale quella che andrà in onda questa sera, dalle 20, di “Che Tempo che Fa” la trasmissione condotta dal 2003 da Fabio Fazio, ormai un classico della domenica sera.si evince del tweet ufficiale della lista degli ospiti saranno presenti nomi di rilievo del mondo dello spettacolo e della società in generale. Gli ospiti di Che Tempo Che Fa del 17 gennaio Dagli esperti in tema Covid Anthony Fauci e Roberto Burioni alla sempre grande Ornella Vanoni, da Roberto Saviano a Pierluigi Bersanindo per due big della risataChristian De Sica ed. Domenica per la 15° puntata di ...

PonytaRk : Oggi mentre lavoravo ho incontrato Enrico Brignano. E niente finisce così la storia - CastingNewsPro : RAI DUE: Si cercano ballerini e ballerine per il programma TV di Enrico Brignano #audizioni #danza #ballerini… - alecsvilla : @PaoloDeFusco3 non a Enrico Brignano - casting_provini : Casting ballerini e ballerine per il grande ritorno del programma tv “Un’ora sola vi vorrei” di Enrico Brignano su… - ItalyAsiaModels : Casting ballerini/e per il programma TV di Enrico Brignano -