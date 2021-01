Domenica In, Lapo parla della sua rinascita e svela: “Joana è la donna della mia vita” (Di domenica 17 gennaio 2021) La nuova puntata di Domenica In ha in serbo per il pubblico grandissime sorprese: una di queste è la partecipazione di Lapo Elkann, ospite nel salottino di Mara Venier per raccontare la sua nuova vita. Ripercorrendo le tappe della sua infanzia e adolescenza, rivela come sia cambiato oggi e come abbia fatto della sua rinascita un modo per aiutare gli altri. “Tu sei una persona che mi ha fatto sentire a casa” – ha rivelato Lapo Elkann appena entrato in studio. È per questo motivo che ha accettato l’invito della Venier, pronto a parlare del suo grande impegno a favore dei bisognosi. “La mia vita era in passato incentrata sull’io, oggi è incentrata sul noi. In realtà è che ... Leggi su dilei (Di domenica 17 gennaio 2021) La nuova puntata diIn ha in serbo per il pubblico grandissime sorprese: una di queste è la partecipazione diElkann, ospite nel salottino di Mara Venier per raccontare la sua nuova. Ripercorrendo le tappesua infanzia e adolescenza, rivela come sia cambiato oggi e come abbia fattosuaun modo per aiutare gli altri. “Tu sei una persona che mi ha fatto sentire a casa” – ha rivelatoElkann appena entrato in studio. È per questo motivo che ha accettato l’invitoVenier, pronto are del suo grande impegno a favore dei bisognosi. “La miaera in passato incentrata sull’io, oggi è incentrata sul noi. In realtà è che ...

