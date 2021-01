Cyberpunk 2077: il boss di CD Projekt incolpa il controllo qualità? La risposta dei tester (Di domenica 17 gennaio 2021) Pochi giorni fa, CD Projekt RED ha pubblicato un video speciale dove il co-fondatore, Marcin Iwinski, ha espresso le sue più sentite scuse sullo stato di Cyberpunk 2077 al lancio, promettendo fix e patch per tutto il 2021. Il messaggio di scuse è stato ben accolto dalla community, come anche dal mercato azionario, garantendo a CD Projekt un piccolo rialzo in borsa. Sfortunatamente, non è stato tutto positivo: alcuni passaggi del video hanno infatti causato una certa perplessità, in quanto sembrava che Iwinski stesse passando la patata bollente a qualcun'altro, ovvero il reparto QA/Quality Assurance. Iwinski aveva affermato che il team QA di CDPR non aveva individuato nessuno dei problemi ampiamente segnalati dai giocatori, prima del rilascio del gioco, lasciandoli così irrisolti. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di domenica 17 gennaio 2021) Pochi giorni fa, CDRED ha pubblicato un video speciale dove il co-fondatore, Marcin Iwinski, ha espresso le sue più sentite scuse sullo stato dial lancio, promettendo fix e patch per tutto il 2021. Il messaggio di scuse è stato ben accolto dalla community, come anche dal mercato azionario, garantendo a CDun piccolo rialzo in borsa. Sfortunatamente, non è stato tutto positivo: alcuni passaggi del video hanno infatti causato una certa perplessità, in quanto sembrava che Iwinski stesse passando la patata bollente a qualcun'altro, ovvero il reparto QA/Quality Assurance. Iwinski aveva affermato che il team QA di CDPR non aveva individuato nessuno dei problemi ampiamente segnalati dai giocatori, prima del rilascio del gioco, lasciandoli così irrisolti. Leggi altro...

Eurogamer_it : #Cyberpunk2077, il capo di CD Projekt incolpa il controllo qualità? No, il messaggio è stato mal interpretato. - redCloud3299 : RT @Eurogamer_it: #Cyberpunk2077 al centro del nuovo report di Jason Schreier, fra problemi di sviluppo, crunch e demo E3 'fasulle'. https:… - GianlucaOdinson : Cyberpunk 2077 sarebbe dovuto uscire nel 2022 per gli sviluppatori di CD Projekt RED - infoitscienza : CD Projekt potrebbe essere acquisita, dopo il caso Cyberpunk 2077 - Info_e_Games : Cyberpunk 2077: Schreier svela in un reportage cosa è andato storto - -