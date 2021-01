Crisi di Governo, Renzi: "Conte? Non credo avrà maggioranza in Senato" (Di domenica 17 gennaio 2021) Non è facile fare il punto sulla magmatica Crisi di Governo innescata dalle dimissioni delle ministre di Italia Viva . Il segretario Nicola Zingaretti tira le fila: "Lo sconcerto che nel mondo ... Leggi su quotidiano (Di domenica 17 gennaio 2021) Non è facile fare il punto sulla magmaticadiinnescata dalle dimissioni delle ministre di Italia Viva . Il segretario Nicola Zingaretti tira le fila: "Lo sconcerto che nel mondo ...

luigidimaio : La priorità non può essere un dibattito sulla crisi di governo, la priorità sono gli italiani. Dal Consiglio dei M… - BentivogliMarco : Per 3 giorni la soluzione della crisi in mano ad uno che non è in Parlamento e parla al posto della moglie. Insis… - ivanscalfarotto : Se il Pd si fosse mosso non ci sarebbe stata la crisi, Italia Viva lasciata sola a portare la croce del riformismo.… - Alessan19274511 : RT @MaurizioPopuli1: Il piano B di Conte: 'Chiederò i voti casa per casa' ti aspetto ???? - dottoressah : @MarykoMayko La differenza tra me e Renzi è che io non ho ritirato due ministre mandando in crisi il governo durant… -