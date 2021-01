Bridgerton: seconda stagione, cast, streaming, trama ed episodi (Di domenica 17 gennaio 2021) Un altro titolo del momento è Bridgerton, serie televisiva, approdata su Netflix il 25 dicembre 2020. Intrighi amorosi, ispirati ai best-sellers della scrittrice americana Julia Quinn, che hanno conquistato il pubblico (in prevalenza femminile), soprattutto, per il personaggio del Duca di Hastings, interpretato dal giovane Regé-Jean Page. Svestiamo i panni contemporanei e addentriamoci, subito, nella magica atmosfera inglese ottocentesca. Bridgerton: trama ed episodi La prima stagione è costituita da 8 episodi di circa un’ora ciascuno, tratta dal primo libro “Il Duca e Io”. Ambientato a Londra, nell’epoca Regency (Età della Reggenza del Principe Giorgio 1811-1820), narra la storia d’amore tra Daphne Bridgerton e il Duca di Hastings. scena tratta dalla omonima serie ... Leggi su pianetadonne.blog (Di domenica 17 gennaio 2021) Un altro titolo del momento è, serie televisiva, approdata su Netflix il 25 dicembre 2020. Intrighi amorosi, ispirati ai best-sellers della scrittrice americana Julia Quinn, che hanno conquistato il pubblico (in prevalenza femminile), soprattutto, per il personaggio del Duca di Hastings, interpretato dal giovane Regé-Jean Page. Svestiamo i panni contemporanei e addentriamoci, subito, nella magica atmosfera inglese ottocentesca.edLa primaè costituita da 8di circa un’ora ciascuno, tratta dal primo libro “Il Duca e Io”. Ambientato a Londra, nell’epoca Regency (Età della Reggenza del Principe Giorgio 1811-1820), narra la storia d’amore tra Daphnee il Duca di Hastings. scena tratta dalla omonima serie ...

defevdme : raga io ci ho provato a vedere bridgerton ma è la seconda volta che mi addormento - SerenaAroldi : Alzi la mano chi nella seconda stagione di #Bridgerton vuole quel fregno del duca?? ????????????????????? #Netflix… - infoitcultura : Bridgerton recensione e la seconda stagione: anticipazioni, riprese e messa in onda - dituttounpop : Tutti aspettano la seconda stagione di #Bridgerton ma per la sua protagonista sarà difficile da fare con la pandemi… - originalnameacc : comunque io bridgerton lo guardo perché mi dà delle wattpad vibes e mi fa ridere per quanto è cringe ma io una seco… -