43 anni, cattolico, si muove nell'ombra: chi è Alessandro Goracci, l'uomo a cui Conte affida la sua vita politica Giuseppe Conte affida al suo capo di gabinetto a palazzo Chigi, Alessandro Goracci, molte delle trattative più segrete per venire a capo della crisi. Goracci ha 43 anni. Figlio della borghesia cattolica. Laurea in legge alla Luiss, specializzato in diritto pubblico. Carlo, il padre morto nel luglio 2016, è stato per anni il vicesegretario generale della Camera dei deputati, all'epoca di Ugo Zampetti, oggi al Quirinale con Sergio Mattarella. Dopo aver vinto il concorso al Senato seguì Matteo Renzi al governo come segretario generale, diventando il funzionario più alto in grado della Commissione Affari Costituzionali. Nel dicembre 2018 diventa capo gabinetto di Conte. "Goracci sa stare al suo posto", ha detto un parlamentare ...

Ultime Notizie dalla rete : anni cattolico Prete cattolico da dieci anni, il “già-vescovo” anglicano si racconta Aleteia IT Cattolica, il cda avvia i lavori per i rimedi all'ispezione Ivass

MILANO - Il cda straordinario di Cattolica Assicurazioni muove i primi passi dopo la dura ispezione dell'Ivass che ha chiesto un ricambio del board e una serie di rimedi alla gestione. In una nota dif ...

Una storia femminista, compie 100 anni Marisa Rodano

Un secolo di militanza antifascista e femminista. E' la testimonianza di vita di Marisa Rodano, 100 anni il prossimo 21 gennaio, simbolo di lotta tenace e costante per le libertà di uomini e donne. Le ...

