Vittime del Covid: "L'indagine va troppo a rilento", l'attacco alla procura di Bergamo che spacca il comitato (Di sabato 16 gennaio 2021) Dopo otto mesi e mezzo si divide l'associazione nata per far luce sulle migliaia di morti provocate dal coronavirus lo scorso marzo, che ha depositato denunce in nome e per conto di centinaia di famiglie. Il team legale si dissocia dalle accuse fatte con un comunicato di una... Leggi su repubblica (Di sabato 16 gennaio 2021) Dopo otto mesi e mezzo si divide l'associazione nata per far luce sulle migliaia di morti provocate dal coronavirus lo scorso marzo, che ha depositato denunce in nome e per conto di centinaia di famiglie. Il team legale si dissocia dalle accuse fatte con un comunicato di una...

NicolaPorro : Il #Conte bis giustifica la propria esistenza con il numero delle vittime del #COVID19. Uno scandalo che deve finir… - DPCgov : #15gennaio 1968,#terremoto #Belice. Il sisma violento colpì i territori tra Trapani e Agrigento causando crolli e v… - berlusconi : Non sono preoccupato per le mie condizioni, mi preoccupo per quelle di tanti italiani vittime del Covid e di altre… - sciltian : RT @Forchielli: Il governo #Conte-#Zingaretti-#Casalino detiene un record mondiale nella classifica della combinata Crollo del #Pil - Morti… - StraNotizie : Vittime del Covid: 'L'indagine va troppo a rilento', l'attacco alla procura di Bergamo che spacca il comitato… -

Ultime Notizie dalla rete : Vittime del Il Comitato 'Noi Denunceremo' per le vittime del Covid si è spaccato AGI - Agenzia Italia Fede, Fuga e Fatturato: una presentazione letteraria in streaming, con Lanzoni e Don Alberto

Fede, Fuga e Fatturato: libro di Matteo Toia, ed occasione per parlare di beneficenza in favore delle vittime del terremoto in Croazia ...

Torre del Greco, il Covid non perdona le vittime salgono a 80, morto un 75enne

Ottantesima vittima causata dal Covid-19 a Torre del Greco da inizio pandemia. Ad aggiornare il già triste bilancio dell'emergenza sanitaria nella città vesuviana è il sindaco Giovanni Palomba, al ...

Fede, Fuga e Fatturato: libro di Matteo Toia, ed occasione per parlare di beneficenza in favore delle vittime del terremoto in Croazia ...Ottantesima vittima causata dal Covid-19 a Torre del Greco da inizio pandemia. Ad aggiornare il già triste bilancio dell'emergenza sanitaria nella città vesuviana è il sindaco Giovanni Palomba, al ...