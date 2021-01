Viabilità Roma Regione Lazio del 16-01-2021 ore 17 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 16 gennaio 2021)16 GENNAIOORE 17.20 TOMMASO RENZI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAPARTIAMO DA RACCORDO DOVE UN INCIDENTE IN CARREGGIATA ESTERNA PROVOCA CODE TRA APPIA E TUSCOLANA SPOSTIAMOCI SULLAFIUMICINO DOVE IL TRAFFICO RISULTA FORTEMENTE RALLENTATO TRA VIA DELLA MAGLIA E VIA DEL CAPPELLACIO IN ENTRMBE LE DIREZIONI SEMPRE NEI DUE SENSI DI MARCIA TROVIAMO DELLE CODE ANCHE SULLA CASSAI TRA OLGIATA E LA STORTA E PIU AVANTI ALL’ALTEZZI DELLA GIUSTINIANA E DI TOMBA DI NERONE ANDIAMO SULLA COLOMBO DOVE IL TRAFFICO RISULTA INCOLONNATO TRA VIA DI ACILIA E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE RICORDIAMO CHE, IN OCCASIONE DELLA RIAPERTURA DELLE SCUOLE, DA LUNEDÌ 18 GENNAIO È PREVISTO IL POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO ...