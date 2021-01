Verissimo, Fabio Canino apre il suo cuore: “Mi sento un privilegiato” (Di sabato 16 gennaio 2021) Volto di spicco della giuria di Ballando con le stelle, Fabio Canino si racconta a Verissimo nel salotto di Silvia Toffanin. Attore e conduttore, il giudice del talent di Rai1 apre il suo cuore tra carriera e vita privata. E, parlando di amore, spiega con chiarezza quale sia la sua attuale situazione sentimentale. Le mille sfaccettature di Fabio Canino A Ballando con le stelle è uno dei personaggi più amati e chiacchierati della giuria, al fianco di Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli, Ivan Zazzaroni e Guillermo Mariotto. Nel corso dell’ultima edizione è stata spesso al centro di aspri scontri con Alessandra Mussolini, sulla quale non ha mai pienamente espresso un giudizio positivo. Fabio Canino, volto di spicco del talent di Rai1 ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 16 gennaio 2021) Volto di spicco della giuria di Ballando con le stelle,si racconta anel salotto di Silvia Toffanin. Attore e conduttore, il giudice del talent di Rai1il suotra carriera e vita privata. E, parlando di amore, spiega con chiarezza quale sia la sua attuale situazione sentimentale. Le mille sfaccettature diA Ballando con le stelle è uno dei personaggi più amati e chiacchierati della giuria, al fianco di Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli, Ivan Zazzaroni e Guillermo Mariotto. Nel corso dell’ultima edizione è stata spesso al centro di aspri scontri con Alessandra Mussolini, sulla quale non ha mai pienamente espresso un giudizio positivo., volto di spicco del talent di Rai1 ...

ClarabellaBest : #Verissimo Guarda 'Fabio Canino: l'intervista integrale' su Mediaset Play - mrsemme : Fabio Canino è una persona meravigliosa. Dovremmo dare spazio a personaggi come lui, non a quello che lo ha precedu… - teamtrashissimo : quando mi accorgo di essere come Fabio Cannino in amore #verissimo - Monicavda83 : Fabio Canino a #Verissimo sono sotto shock ma allo stesso contenta ?? di ascoltare la sua storia - fabio_blob_ : Come si chiama la ragazza di #Verissimo ? #Amici20 -