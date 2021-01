Torregrossa, esordio con gol! La Samp piega l'Udinese in rimonta (Di domenica 17 gennaio 2021) Ranieri azzecca i cambi e ribalta l'Udinese. A Marassi, la Sampdoria si rialza dopo la sconfitta nel derby contro lo Spezia e, in rimonta, conquista tre punti d'oro che, in attesa di Crotone-Benevento,... Leggi su leggo (Di domenica 17 gennaio 2021) Ranieri azzecca i cambi e ribalta l'. A Marassi, ladoria si rialza dopo la sconfitta nel derby contro lo Spezia e, in, conquista tre punti d'oro che, in attesa di Crotone-Benevento,...

OptaPaolo : 1 - Ernesto #Torregrossa è il primo giocatore della #Sampdoria a segnare al suo esordio in #SerieA con la maglia bl… - Ibrahim85048732 : RT @DiMarzio: L'ultimo gol in Serie A l'aveva segnato contro la Samp. Oggi, con quella maglia, ha deciso #SampUdinese. La prima volta di Er… - SampNews24 : RT @aleeremos: #Torregrossa in gol all’esordio con la #Sampdoria. L’ultimo blucerchiato a riuscirci fu Duvan #Zapata in un #TorinoSamp del… - DiMarzio : L'ultimo gol in Serie A l'aveva segnato contro la Samp. Oggi, con quella maglia, ha deciso #SampUdinese. La prima v… - WUFut14 : RT @Daniele20052013: Torregrossa colpisce subito: gol all’esordio con la Sampdoria -