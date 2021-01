Sci alpino | inizia un weekend rivoluzionato! Si parte con il gigante di Kranjska Gora e lo slalom di Flachau

Leggi su oasport

(Di sabato 16 gennaio 2021) Da Maribor e Wengen, passando per Kitzbuehel a…. Si apre undi Coppa del Mondo di sciche ha letteralmente dell’incredibile. In teoria le donne avrebbero dovuto gareggiare a Maribor, mentre gli uomini dovevano regalarci lo spettacolo del Lauberhorn di Wengen. Ma, come si è visto, i piani sono andati a farsi benedire. Il comparto femminile sarà in azione in Slovenia, ma in quel di(dato che nella sede originale la neve era pressoché assente) mentre gli uomini, per colpa di un focolaio di Covid-19 nella località elvetica, hanno prima virato per Kitzbuehel per duema, anche nella sede austriaca, la pandemia ha costretto gli organizzatori a spostare nuovamente armi e bagagli verso ...