Repubblica: Fiorentina-Napoli, Mertens dovrebbe giocare mezz’ora nella ripresa (Di sabato 16 gennaio 2021) La sfida di domani contro la Fiorentina è per il Napoli una prova generale per la partita che si disputerà il 20 contro la Juve per la finale di Superpcoppa, proprio per questo è tanto atteso il rientro di Dries Mertens. Il Napoli, scrive Repubblica, ha atteso il rientro dell’attaccante belga per risolvere il difficile periodo di appannamento dovrebbe ritagliarsi spazio nella ripresa, una mezz’oretta o forse qualcosa di più per testare le condizioni della caviglia sinistra, infortunata il 16 dicembre a San Siro contro l’Inter. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di sabato 16 gennaio 2021) La sfida di domani contro laè per iluna prova generale per la partita che si disputerà il 20 contro la Juve per la finale di Superpcoppa, proprio per questo è tanto atteso il rientro di Dries. Il, scrive, ha atteso il rientro dell’attaccante belga per risolvere il difficile periodo di appannamentoritagliarsi spazio, una mezz’oretta o forse qualcosa di più per testare le condizioni della caviglia sinistra, infortunata il 16 dicembre a San Siro contro l’Inter. L'articolo ilsta.

napolista : Repubblica: #FiorentinaNapoli, #Mertens dovrebbe giocare mezz’ora nella ripresa Per Mertens la sfida contro la Fior… - matteo_delve83 : RT @rep_firenze: Firenze, il ministero sullo stadio: non si abbatte e non si tocca la torre di Maratona. La Fiorentina: 'Discorso chiuso' [… - rep_firenze : Firenze, il ministero sullo stadio: non si abbatte e non si tocca la torre di Maratona. La Fiorentina: 'Discorso ch… - MatteoDovellini : Firenze, il ministero sullo stadio: si alla copertura e sì al rifacimento delle curve - SIMONE4ESPOSITO : RT @CalcioNapoli24: -

Ultime Notizie dalla rete : Repubblica Fiorentina Mercato e futuro, Commisso decide la nuova Fiorentina La Repubblica Firenze.it Repubblica: Fiorentina-Napoli, Mertens dovrebbe giocare mezz’ora nella ripresa

Per Mertens la sfida contro la Fiorentina sarà una prova generale prima della finale di Supercoppa contro la Juventis ...

Suning to sell Inter Milan, Chinese Super League side unpaid: reports

Players at Italian Serie A giants and CSL champions Jiangsu Suning reported to be owed several months’ pay amid financial struggles at both clubs.

Per Mertens la sfida contro la Fiorentina sarà una prova generale prima della finale di Supercoppa contro la Juventis ...Players at Italian Serie A giants and CSL champions Jiangsu Suning reported to be owed several months’ pay amid financial struggles at both clubs.