Renzi: «Tutti i nostri senatori compatti. Conte cerchi vaccini non voti. E sono pronto a parlare di contenuti» (Di sabato 16 gennaio 2021) La maggioranza parrebbe non più così sicura di avere i numeri per andare avanti anche senza di lei, presidente Renzi. Lei come la vede? «Secondo me senza di noi non hanno i... Leggi su ilmessaggero (Di sabato 16 gennaio 2021) La maggioranza parrebbe non più così sicura di avere i numeri per andare avanti anche senza di lei, presidente. Lei come la vede? «Secondo me senza di noi non hanno i...

ricpuglisi : A proposito di #costruttori, non è malaccio questa dichiarazione di una 'ex ministra dem' riportata dal… - carlosibilia : Le parole di ieri di Renzi contengono accuse pesanti nei confronti del Presidente @GiuseppeConteIT ...altro che por… - Agenzia_Ansa : #Crisi,Di Battista: 'Tutti con #Conte, finalmente compatti. #Renzi ha lasciato il #governo? Benissimo, non ci entre… - libero_tutti : @riotta Il cercare continuamente un punto di equilibrio è il modo migliore per non fare passi avanti. Questo è il m… - soza_elias : @lucianonobili @ItaliaViva @tg2rai Molto bene Luciano adesso si va la voto in state Italia viva o ITALIA MORTA spar… -