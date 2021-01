Morti legate al vaccino in Norvegia, Pfizer in contatto con il governo: «Dati non allarmanti, incidenti in linea con le previsioni» (Di sabato 16 gennaio 2021) Si indaga sulla morte di 23 persone anziane e fragili in Norvegia, connessa al vaccino anti Coronavirus. Pfizer e BioNTech sono in stretto contatto con l’agenzia del farmaco norvegese per cercare di approfondire la questione e individuare le cause che hanno portato questi soggetti al decesso. Il numero degli incidenti – ha comunque fatto sapere l’ente di controllo norvegese – per il momento «non è allarmante ed è in linea con le previsioni». In particolare, «reazioni comuni ai vaccini con mRNA, come febbre e nausea, potrebbero aver contribuito ad un esito fatale in alcuni pazienti fragili e anziani», si legge nella nota. Su 13 dei 23 decessi registrati in Norvegia, i risultati dell’autopsia suggeriscono dunque che gli effetti collaterali ... Leggi su open.online (Di sabato 16 gennaio 2021) Si indaga sulla morte di 23 persone anziane e fragili in, connessa alanti Coronavirus.e BioNTech sono in strettocon l’agenzia del farmaco norvegese per cercare di approfondire la questione e individuare le cause che hanno portato questi soggetti al decesso. Il numero degli– ha comunque fatto sapere l’ente di controllo norvegese – per il momento «non è allarmante ed è incon le». In particolare, «reazioni comuni ai vaccini con mRNA, come febbre e nausea, potrebbero aver contribuito ad un esito fatale in alcuni pazienti fragili e anziani», si legge nella nota. Su 13 dei 23 decessi registrati in, i risultati dell’autopsia suggeriscono dunque che gli effetti collaterali ...

