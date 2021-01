Il sogno infranto di Lautaro Martinez e l’ammissione sul mercato (Di sabato 16 gennaio 2021) Lautaro Martinez e l’Inter, il suo sogno infranto, l’ammissione sul calciomercato e quel rinnovo di cui si parla da tempo Che fatica essere mister 100 milioni (anzi, qualcosina in più). Lo pensa e non lo nasconde Lautaro Martinez che in un’intervista a ‘Sportweek’ parla anche del suo futuro e delle voci sull’addio all’Inter. Voci che Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 16 gennaio 2021)e l’Inter, il suosul calcioe quel rinnovo di cui si parla da tempo Che fatica essere mister 100 milioni (anzi, qualcosina in più). Lo pensa e non lo nascondeche in un’intervista a ‘Sportweek’ parla anche del suo futuro e delle voci sull’addio all’Inter. Voci che Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

apolloedafne : Sogno infranto in questa giornata stupenda, non posso andare qualche ora in montagna a respirare perché non si può… - mariagrazia64 : RT @puntolove69: Capisco Can, anche io sono rimasta spiazzata, ma a freddo, nonostante il modo poco ortodosso di fare uscire la notizia, la… - headandthoughts : Quello che vedo nei social è tutto così surreale, la regia 3 è un libro..un sogno personale che è stato “infranto”… - giuliaems : @busypingu A 17 anni sognavo di essere tumblrina col tè Arizona perennemente sul comodino, oggi scopro che sa di ac… - Ileniasa25 : RT @Manuel_Real_Off: ALTRO CHE PUNTATA DI DAYDREAMER LE ALI DEL SOGNO (INFRANTO PER ME??) QUESTA NOTTE SI STA FACENDO LA STORIA DEL TRASH… -

Ultime Notizie dalla rete : sogno infranto Il sogno infranto delle mascherine made in Liguria: “Impossibile competere con quelle cinesi” Genova24.it Belen conferma la gravidanza e la reazione di Stefano è imprevedibile

Le premesse per una bellissima e duratura storia d’amore c’erano tutte ma poi il sogno si è infranto e la coppia è scoppiata. Belen ha preso altre strade, con Iannone e poi con fidanzati lampo e ...

Da Londra a Frignano in piena pandemia: il “folle sogno” del pizzaiolo Attilio Mottola si realizza

Tre anni passati a Londra. Tre anni di sacrifici ma densi di soddisfazioni. Poi la decisione "folle": tornare in Italia per aprire una pizzeria nel suo ...

Le premesse per una bellissima e duratura storia d’amore c’erano tutte ma poi il sogno si è infranto e la coppia è scoppiata. Belen ha preso altre strade, con Iannone e poi con fidanzati lampo e ...Tre anni passati a Londra. Tre anni di sacrifici ma densi di soddisfazioni. Poi la decisione "folle": tornare in Italia per aprire una pizzeria nel suo ...