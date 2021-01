Il compagno di Matilde Brandi ha un’altra donna? “Mi sarebbe piaciuto avesse fatto più l’uomo” (Di sabato 16 gennaio 2021) Abbassa lo sguardo Matilde Brandi, a Verissimo segue le immagini del passato in cui diceva che avrebbe voluto l’anello dal suo compagno. Poi è arrivato il GF Vip e una volta uscita: “Ho trovato un uomo molto freddo nei miei confronti ma devo essere onesta è chiaro che tra me e Marco c’erano già dei problemi, abbiamo passato un agosto non bellissimo”. Come accade a tante coppie si trattava di varie crisi ma per la Brandi non erano crisi profonde, sa però che lui non voleva partecipasse al GF Vip. Uscita dalla casa lei l’ha abbracciato, sentiva che era freddo, distante, era felice di stare con lui e le figlie ma non capiva. Era presa da altre cose ma il suo compagno faceva fatica a anche a parlarle. Matilde Brandi ripete che lui è sempre un padre eccezionale ma è stata ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 16 gennaio 2021) Abbassa lo sguardo, a Verissimo segue le immagini del passato in cui diceva che avrebbe voluto l’anello dal suo. Poi è arrivato il GF Vip e una volta uscita: “Ho trovato un uomo molto freddo nei miei confronti ma devo essere onesta è chiaro che tra me e Marco c’erano già dei problemi, abbiamo passato un agosto non bellissimo”. Come accade a tante coppie si trattava di varie crisi ma per lanon erano crisi profonde, sa però che lui non voleva partecipasse al GF Vip. Uscita dalla casa lei l’ha abbracciato, sentiva che era freddo, distante, era felice di stare con lui e le figlie ma non capiva. Era presa da altre cose ma il suofaceva fatica a anche a parlarle.ripete che lui è sempre un padre eccezionale ma è stata ...

MeanGorgeous : RT @FLAIDAUNBEBI: Che DONNA Matilde che, nonostante le merdate fatte da quel cesso dell’ex compagno, continua a parlare bene di lui e a dir… - _carIotta : Matilde Brandi, ma cosa ca**o stai dicendo?!?! Per favore, riprenditi e cerca di capire quanto maschilista sia stat… - nihazall : raga ma solo io avevo capito già mentre Matilde era dentro la casa che lei ed il compagno fossero non esattamente una coppia felice? #tzvip - realmarti5 : Mi dispiace molto per Matilde e il suo ex compagno.. lei merita molto di più e le auguro tutto l'amore del mondo. L… - SunshineMarcoB : Matilde, al #GFVIP facevi la vittima e sei uscita. Arduo credere che sia solo colpa del tuo compagno. Avrai sbagliato pure tu. #Verissimo -