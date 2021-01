**Governo: Ricci, 'da Renzi errore madornale, ormai nessuno si fida più'** (3) (Di sabato 16 gennaio 2021) (Adnkronos) - Ha sentito qualcuno dei suoi ex-colleghi di Iv per 'riportarlo a casa'? "No. Ho tenuto i contatti con Renzi fino al giorno della rottura. Abbiamo lavorato tutti -prosegue Ricci- per ricomporre e costruire un rilancio. Io ho sempre pensato che Renzi andava 'responsabilizzato' dentro il governo e il ministero degli Esteri sarebbe stato per lui il profilo giusto". E invece? "E invece finisce all'opposizione con i sovranisti di Salvini dopo un'operazione incomprensibile e questo è un altro dei suoi grandi errori dopo quello di aver fondato l'ennesimo partitino dopo la nascita del Conte 2. Ora un altro errore madornale e sento in giro, tra tanti elettori che avevano creduto in lui, tanta delusione e tanta rabbia. Ora vediamo quello che succede martedì per un passaggio delicato che si poteva e ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 16 gennaio 2021) (Adnkronos) - Ha sentito qualcuno dei suoi ex-colleghi di Iv per 'riportarlo a casa'? "No. Ho tenuto i contatti confino al giorno della rottura. Abbiamo lavorato tutti -prosegue- per ricomporre e costruire un rilancio. Io ho sempre pensato cheandava 'responsabilizzato' dentro il governo e il ministero degli Esteri sarebbe stato per lui il profilo giusto". E invece? "E invece finisce all'opposizione con i sovranisti di Salvini dopo un'operazione incomprensibile e questo è un altro dei suoi grandi errori dopo quello di aver fondato l'ennesimo partitino dopo la nascita del Conte 2. Ora un altroe sento in giro, tra tanti elettori che avevano creduto in lui, tanta delusione e tanta rabbia. Ora vediamo quello che succede martedì per un passaggio delicato che si poteva e ...

