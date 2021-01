Frasi sulla neve | ecco le migliori di oggi 16 gennaio

Leggi su giornal

(Di sabato 16 gennaio 2021)– In questi giorni così freddi non possiamo non pensare alla, anche perché in molte zone di Italia c’è veramente tanta. Laè uno spettacolo della natura, è un effetto naturale che conquista tutti. Vediamo insieme le più belle. Mi chiedo se laama gli alberi e campi, che li bacia così dolcemente. E li copre come con una morbida trapunta bianca; e forse dice “Andate a dormire, cari, finché non arriva l’estate di nuovo.” (Lewis Carrol, Alice nel paese delle meraviglie) E’ scesa laa visitare la valle. Giunge senza rumore. Così scendono i sogni. Guardiamola scendere. Ha dita così dolci, così lievi e sottili, che sfiorano senza toccare. (Gabriela ...