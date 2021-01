F2, Juri Vips: il talento estone in Hitech GP (Di sabato 16 gennaio 2021) Nella giornata di ieri è arrivata anche la notizia dell’approdo di Juri Vips in F2: il giovane talento estone sarà alla guida di Hitech GP accanto a Liam Lawson. Ecco cosa sappiamo del pilota classe 2000 che nel corso della passata stagione ha preso parte ad alcune gare della categoria cadetta, riuscendo anche a portare a casa il suo primo podio. Juri Vips passa in F2 con Hitech GP Hitech GP è il secondo team di Formula 2 a completare la propria line-up in vista della prossima stagione che inizierà a fine marzo in Bahrain. In concomitanza all’annuncio di Liam Lawson arriva anche la conferma di Juri Vips, giovane talento del Red Bull Junior Team. Il pilota estone ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 16 gennaio 2021) Nella giornata di ieri è arrivata anche la notizia dell’approdo diin F2: il giovanesarà alla guida diGP accanto a Liam Lawson. Ecco cosa sappiamo del pilota classe 2000 che nel corso della passata stagione ha preso parte ad alcune gare della categoria cadetta, riuscendo anche a portare a casa il suo primo podio.passa in F2 conGPGP è il secondo team di Formula 2 a completare la propria line-up in vista della prossima stagione che inizierà a fine marzo in Bahrain. In concomitanza all’annuncio di Liam Lawson arriva anche la conferma di, giovanedel Red Bull Junior Team. Il pilota...

