Canale 5 sospende Daydreamer

Canale 5 corre ai ripari e sospende la messa in onda in prima serata di Daydreamer – Le Ali del Sogno. La soap turca con protagonista Can Yaman è stata proposta in questo inizio 2021 il giovedì sera, ma il flop di ascolti pone fine all'esperimento dopo appena due puntate. Piazzata contro la nuova stagione di Che Dio ci Aiuti su Rai 1, Daydreamer ha fatto cilecca: dopo il tiepido "esordio" del 7 gennaio, seguito da 2.365.000 spettatori, con uno share dell'11%, questa settimana la soap è crollata sotto i 2 milioni e la soglia del 10%, consegnando a Canale 5 un infelice 9.2% (contro Che Dio ci Aiuti al 22.4%). Daydreamer, dunque, abbandona il prime time. Quale sarà, ora, il destino televisivo di Can e Sanem?

I Musei del Bargello sarà il primo complesso museale statale di Firenze a riaprire le porte ai visitatori lunedì 18 gennaio. (ANSA) ...

