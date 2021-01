Arrestato attore di Gomorra, l’accusa è di spaccio: di chi si tratta? (Di sabato 16 gennaio 2021) Arrestato attore di Gomorra, si tratta di Salvatore Abruzzese che nel film interpretava il piccolo Totò, l’accusa è quella di spaccio. E’ notizia di poche ore fa quella che riguarda Salvatore Abruzzese che in molti ricordano per il suo ruolo del piccolo Totò nel film Gomorra di Matteo Garrone che non ha nulla a che fare con la serie, andata in onda anni dopo. l’accusa sarebbe quella di spaccio, sembra infatti che il giovane che oggi ha ventisei anni è stato sorpreso dalle forze dell’ordine a spacciare droga a Scampia, un destino davvero tragico per lui. Da quando ha recitato nella famosa pellicola sono passati dodici anni, lui infatti all’epoca ne aveva solo quattordici e fino ad oggi risultava ancora incensurato. ... Leggi su chenews (Di sabato 16 gennaio 2021)di, sidi Salvatore Abruzzese che nel film interpretava il piccolo Totò,è quella di. E’ notizia di poche ore fa quella che riguarda Salvatore Abruzzese che in molti ricordano per il suo ruolo del piccolo Totò nel filmdi Matteo Garrone che non ha nulla a che fare con la serie, andata in onda anni dopo.sarebbe quella di, sembra infatti che il giovane che oggi ha ventisei anni è stato sorpreso dalle forze dell’ordine a spacciare droga a Scampia, un destino davvero tragico per lui. Da quando ha recitato nella famosa pellicola sono passati dodici anni, lui infatti all’epoca ne aveva solo quattordici e fino ad oggi risultava ancora incensurato. ...

