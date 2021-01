Zone rosse di serie A e zone rosse di serie B (Di venerdì 15 gennaio 2021) di Vincenzo Cutraro Dalle recenti novità, che vedono diverse tipologie di zona gialla,come quella “rafforzata”, abbiamo scoperto anche una differenza all’interno delle zone rosse: quella di serie A e quella di serie B. Parliamo della vergognosa distinzione che inspiegabilmente, da marzo, riserva un trattamento diverso alle aziende e ai cittadini delle prime zone rosse, che sono in tutto una decina rispetto alle centinaia di città che hanno subito queste restrizioni. Le “nuove” zone rosse, infatti, oltre ai decreti “Ristoro” e “Rilancio” non hanno avuto alcuna misura dedicata, quasi come se esistessero ... Leggi su ilparagone (Di venerdì 15 gennaio 2021) di Vincenzo Cutraro Dalle recenti novità, che vedono diverse tipologie di zona gialla,come quella “rafforzata”, abbiamo scoperto anche una differenza all’interno delle: quella diA e quella diB. Parliamo della vergognosa distinzione che inspiegabilmente, da marzo, riserva un trattamento diverso alle aziende e ai cittadini delle prime, che sono in tutto una decina rispetto alle centinaia di città che hanno subito queste restrizioni. Le “nuove”, infatti, oltre ai decreti “Ristoro” e “Rilancio” non hanno avuto alcuna misura dedicata, quasi come se esistessero ...

