"Vorrei chiudere la carriera come voglio io", dice Alex Schwazer (Di venerdì 15 gennaio 2021) AGI - "Vorrei chiudere la mia carriera come voglio io, non magari come lo volevano altri". Così Alex Schwazer, ai microfoni di Radio 105 in attesa della sentenza che potrebbe riabilitarlo dopo la vicenda di doping che l'ha travolto. "Il 20 dicembre sono scaduti i tempi di opposizione per quanto riguarda la richiesta di archiviazione della procura di Bolzano e quindi - ha chiarito - dal 20 dicembre io aspetto la parola finale del giudice". "Da quando sono rimasto a casa dalle Olimpiadi di Rio, mi sono posto l'obiettivo di fare chiarezza su questa mia positività e a un certo punto, visto che le cose si stavano mettendo in una certa maniera, ho pian piano cominciato a tenermi in forma". "Per fare questo chiaramente - ha aggiunto - uno ... Leggi su agi (Di venerdì 15 gennaio 2021) AGI - "la miaio, non magarilo volevano altri". Così Alex Schwazer, ai microfoni di Radio 105 in attesa della sentenza che potrebbe riabilitarlo dopo la vicenda di doping che l'ha travolto. "Il 20mbre sono scaduti i tempi di opposizione per quanto riguarda la richiesta di archiviazione della procura di Bolzano e quindi - ha chiarito - dal 20mbre io aspetto la parola finale del giu". "Da quando sono rimasto a casa dalle Olimpiadi di Rio, mi sono posto l'obiettivo di fare chiarezza su questa mia positività e a un certo punto, visto che le cose si stavano mettendo in una certa maniera, ho pian piano cominciato a tenermi in forma". "Per fare questo chiaramente - ha aggiunto - uno ...

Agenzia_Italia : 'Vorrei chiudere la carriera come voglio io', dice Alex Schwazer - amaorapiangipoi : a volte vorrei chiudere con te per non rimanerci male quando finalmente ammetterai che non mi vuoi - ____RoseRose : RT @petitviola: Il malessere che mi ha lasciato quello che è accaduto stasera ai #prelemi tanto da non farmi chiudere occhio.vorrei che pre… - CinziaCandid : RT @petitviola: Il malessere che mi ha lasciato quello che è accaduto stasera ai #prelemi tanto da non farmi chiudere occhio.vorrei che pre… - petitviola : Il malessere che mi ha lasciato quello che è accaduto stasera ai #prelemi tanto da non farmi chiudere occhio.vorrei… -

Ultime Notizie dalla rete : Vorrei chiudere "Vorrei chiudere la carriera come voglio io", dice Alex Schwazer AGI - Agenzia Giornalistica Italia Scuole dell’infanzia e asili chiusi, Confcooperative Siracusa: “scelta immotivata”

“La Scuola non è fra i luoghi di maggiore contagio del Covid-19, lo dicono i numeri. È, piuttosto, presidio di civiltà e di legalità, oltre che luogo di apprendimento e relazioni. Non può subire, se n ...

Rientro in classe, la prova della Toscana. Tutor alle fermate dei bus, più mezzi e tamponi a campione: le strategie per non chiudere

Firenze, martedì mattina. Ore 8. Davanti al professionale “Marco Polo” (1500 iscritti), nel quartiere popolare dell’ “Isolotto”, i ragazzi sono quasi già tutti entrati a scuola. La campanella non è an ...

“La Scuola non è fra i luoghi di maggiore contagio del Covid-19, lo dicono i numeri. È, piuttosto, presidio di civiltà e di legalità, oltre che luogo di apprendimento e relazioni. Non può subire, se n ...Firenze, martedì mattina. Ore 8. Davanti al professionale “Marco Polo” (1500 iscritti), nel quartiere popolare dell’ “Isolotto”, i ragazzi sono quasi già tutti entrati a scuola. La campanella non è an ...