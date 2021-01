“Vi prego, ditemi che non è vero”. Tommaso Zorzi in crisi nera al GF Vip. E va dritto in confessionale (Di venerdì 15 gennaio 2021) La prima ondata di vipponi blindati al GF Vip 5 conta ormai ben 4 mesi di permanenza nella Casa di Cinecittà. Cosa che ha messo a durissima prova tutti, tendendo anche i nervi del vippone più tranquillo. Se parliamo di vippone più tranquillo, chiaramente non parliamo di Tommaso Zorzi. Proprio durante il pomeriggio di ieri Tommy si è accostato a Samantha De Grenet ed ha rivelato di contare i giorni che lo separano dalla finale, perché non regge più la situazione. Tommazo Zorzi ha poi aggiunto che non prenderebbe in considerazione l’idea di restare nemmeno una settimana in più in gioco. Ma vediamo meglio cos’è successo. (Continua dopo le foto) Nel momento in cui Samantha De Grenet ha risposto a Tommaso Zorzi che probabilmente prolungheranno lo show di 1 o 2 settimane, il povero Tommy è ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 15 gennaio 2021) La prima ondata di vipponi blindati al GF Vip 5 conta ormai ben 4 mesi di permanenza nella Casa di Cinecittà. Cosa che ha messo a durissima prova tutti, tendendo anche i nervi del vippone più tranquillo. Se parliamo di vippone più tranquillo, chiaramente non parliamo di. Proprio durante il pomeriggio di ieri Tommy si è accostato a Samantha De Grenet ed ha rivelato di contare i giorni che lo separano dalla finale, perché non regge più la situazione. Tommazoha poi aggiunto che non prenderebbe in considerazione l’idea di restare nemmeno una settimana in più in gioco. Ma vediamo meglio cos’è successo. (Continua dopo le foto) Nel momento in cui Samantha De Grenet ha risposto ache probabilmente prolungheranno lo show di 1 o 2 settimane, il poTommy è ...

chiaradogna : E siamo di nuovo qui, con me che ho ancora la costante paura di far sentire le persone a disagio quando parlo con l… - Delena46169552 : RT @itsmepolaa: Vi prego ditemi che lo avevate - sabiwabi_ : RT @killmymvind: vi prego, ditemi che c’eravate quando le storie non erano a pagamento e aveva il vecchio logo... - googievphoria : ma prima che esca jjk devono fare un countdown vero cioè non lo possono stoppate così vi prego ditemi di no - stupiddthought : RT @itsmepolaa: Vi prego ditemi che lo avevate -

Ultime Notizie dalla rete : prego ditemi Tommaso Zorzi in crisi nera al GF Vip: "Vi prego, ditemi che non è vero" Caffeina Magazine Diletta Leotta sta con Can Yaman? "Beccati nello stesso hotel"

La conduttrice radiofonica ha lanciato l'indiscrezione: Can Yaman e Diletta Leotta sarebbero stati travolti dalla passione. Spuntano indizi.

Ho cancellato senza saperlo dei file importanti e vorrei tanto recuperarli

è il mio primo messaggio su questo forum, e mi scuso se per caso sto scrivendo nella sezione sbagliata. Sul mio telefono Android (Samsung Galaxy J2 SM-J250Y/DS, versione Android 7.1.1) avevo installat ...

La conduttrice radiofonica ha lanciato l'indiscrezione: Can Yaman e Diletta Leotta sarebbero stati travolti dalla passione. Spuntano indizi.è il mio primo messaggio su questo forum, e mi scuso se per caso sto scrivendo nella sezione sbagliata. Sul mio telefono Android (Samsung Galaxy J2 SM-J250Y/DS, versione Android 7.1.1) avevo installat ...