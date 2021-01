Venerato: “Milik-Marsiglia, verso fumata bianca: prestito con riscatto, rinnoverà col Napoli. Cifre e dettagli” (Di venerdì 15 gennaio 2021) Venerato su Milik-Marsiglia dice che si va verso la fumata bianca, il polacco rinnoverà col Napoli per arrivare al prestito con obbligo di riscatto L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di venerdì 15 gennaio 2021)sudice che si vala, il polaccocolper arrivare alcon obbligo diL'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

MondoNapoli : Venerato: 'Milik-Marsiglia, siamo vicini alla chiusura! Ecco la formula' - - infoitsport : Venerato: 'Milik al Marsiglia, due telefonate in due giorni: retroscena su Giuntoli' - infoitsport : RAI, Venerato: 'Ieri contatti Napoli-Marsiglia per Milik: c'è distanza tra le parti ma pista da seguire. Il polacco… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: RAI - Venerato: 'Milik verso l'Olympique Marsiglia in prestito con obbligo di riscatto, guadagnerà 4 milioni più bonus,… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: RAI - Venerato: 'Milik verso l'Olympique Marsiglia in prestito con obbligo di riscatto, guadagnerà 4 milioni più bonus,… -