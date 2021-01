The Undoing 2 si farà? Le anticipazioni sulla seconda stagione (Di venerdì 15 gennaio 2021) The Undoing 2 si farà? Ci sarà una seconda stagione? Tanti telespettatori se lo stanno chiedendo. Una risposta ufficiale al momento non c’è. Ma ci sono le parole di Hugh Grant: “Forse una possibilità, anche se piccola, c’è. Sai, penso che ci sia sicuramente più storia da raccontare su Grace, mio figlio e il padre di Grace. Non so esattamente cosa. Non so come potrebbe svilupparsi. Voglio dire, non avresti un mistero, perché ora sappiamo chi è stato. Dovresti trovare qualcos’altro per tenere interessato il pubblico. Non lo so. Penso che potrebbe essere abbastanza difficile fare un sequel”. Un commento che ha trovato d’accordo anche lo showrunner della serie, David E. Kelley, che – ai microfoni di TVLine – si è sbilanciato: “Penso che siamo soddisfatti. Siamo contenti di come è finita. Ho detto che non ci sarebbe stata ... Leggi su tpi (Di venerdì 15 gennaio 2021) The2 si? Ci sarà una? Tanti telespettatori se lo stanno chiedendo. Una risposta ufficiale al momento non c’è. Ma ci sono le parole di Hugh Grant: “Forse una possibilità, anche se piccola, c’è. Sai, penso che ci sia sicuramente più storia da raccontare su Grace, mio figlio e il padre di Grace. Non so esattamente cosa. Non so come potrebbe svilupparsi. Voglio dire, non avresti un mistero, perché ora sappiamo chi è stato. Dovresti trovare qualcos’altro per tenere interessato il pubblico. Non lo so. Penso che potrebbe essere abbastanza difficile fare un sequel”. Un commento che ha trovato d’accordo anche lo showrunner della serie, David E. Kelley, che – ai microfoni di TVLine – si è sbilanciato: “Penso che siamo soddisfatti. Siamo contenti di come è finita. Ho detto che non ci sarebbe stata ...

