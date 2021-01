Tg Scuola, edizione del 15 gennaio 2021 (Di venerdì 15 gennaio 2021) Doveva essere il giorno del rientro tra i banchi per gli studenti delle scuole superiori, ma l’11 gennaio si è trasformato nel giorno delle mobilitazioni. A tornare in classe, infatti, sono stati solo gli studenti di Toscana, Abruzzo e Valle d’Aosta. Per gli altri, invece, la didattica a distanza è proseguita per tutta la settimana. Mobilitazioni e proteste si sono accese nelle piazze di tutta Italia. A Viale Trastevere, un gruppo di studenti ha manifestato sotto il Palazzo dell’Istruzione per chiedere un rientro sicuro in classe. Lunedì dovrebbero tornare a scuola gli studenti di Lazio, Liguria, Molise, Piemonte e Puglia. Per tutti gli altri la campanella dovrà ancora aspettare. Scuola, Ministero e Terzo settore insieme contro povertà educative Leggi su dire (Di venerdì 15 gennaio 2021) Doveva essere il giorno del rientro tra i banchi per gli studenti delle scuole superiori, ma l’11 gennaio si è trasformato nel giorno delle mobilitazioni. A tornare in classe, infatti, sono stati solo gli studenti di Toscana, Abruzzo e Valle d’Aosta. Per gli altri, invece, la didattica a distanza è proseguita per tutta la settimana. Mobilitazioni e proteste si sono accese nelle piazze di tutta Italia. A Viale Trastevere, un gruppo di studenti ha manifestato sotto il Palazzo dell’Istruzione per chiedere un rientro sicuro in classe. Lunedì dovrebbero tornare a scuola gli studenti di Lazio, Liguria, Molise, Piemonte e Puglia. Per tutti gli altri la campanella dovrà ancora aspettare. Scuola, Ministero e Terzo settore insieme contro povertà educative

scuoladellibro : RT @vannisantoni: dunque, c'è già solo UN posto libero e poi è sold-out ché più di 20 allievi non li metto in classe. Pigliatevelo, se non… - Francesca2666 : RT @vannisantoni: dunque, c'è già solo UN posto libero e poi è sold-out ché più di 20 allievi non li metto in classe. Pigliatevelo, se non… - vannisantoni : dunque, c'è già solo UN posto libero e poi è sold-out ché più di 20 allievi non li metto in classe. Pigliatevelo, s… - YouMakeRobots : RT @MakerFaireRome: Sei uno #studente? Hai partecipato all'VIII edizione di Maker Faire Rome? Allora partecipa entro il 31 gennaio 2020 al… - organtin : RT @MakerFaireRome: Sei uno #studente? Hai partecipato all'VIII edizione di Maker Faire Rome? Allora partecipa entro il 31 gennaio 2020 al… -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola edizione Tg Scuola, edizione del 15 gennaio 2021 Dire In Campania il Salone dello Studente: 20mila visitatori nella prima edizione digitale

StampaDa lunedì 18 a giovedì 21 gennaio, dopo cinque edizioni in presenza alla Mostra d’Oltremare di Napoli, Campus Orienta, Il Salone dello Studente torna in Campania e sceglie uno spazio virtuale pe ...

Lunedì 18 gennaio torna in Campania il Salone dello Studente Campus Orienta. Attesi 20mila visitatori online

Dopo cinque edizioni in presenza a Napoli, la manifestazione sceglie uno spazio web per consentire agli studenti delle scuole superiori campane di 2° grado di informarsi e documentarsi sulle possibili ...

StampaDa lunedì 18 a giovedì 21 gennaio, dopo cinque edizioni in presenza alla Mostra d’Oltremare di Napoli, Campus Orienta, Il Salone dello Studente torna in Campania e sceglie uno spazio virtuale pe ...Dopo cinque edizioni in presenza a Napoli, la manifestazione sceglie uno spazio web per consentire agli studenti delle scuole superiori campane di 2° grado di informarsi e documentarsi sulle possibili ...